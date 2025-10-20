ВК "Горький" вырвал победу в первом матче сезона

Фото:
Волейболисты нижегородского клуба "Горький" стартовали в новом сезоне чемпионата России с напряжённой домашней победы над бронзовым призёром последних двух лет белгородским "Белогорьем".
Матч получился напряжённым и непредсказуемым. Хозяева площадки взяли первый сет с минимальным перевесом — 26:24. Однако во втором и третьем партиях инициатива полностью перешла к гостям, которые уверенно выиграли их с одинаковым счётом — 25:14.
Тем не менее команда Андрея Дранишникова сумела собраться и вернуть интригу. В четвёртом сете нижегородцы перехватили инициативу и сравняли счёт, а затем дожали соперника в укороченной партии — 15:12.
Главным героем встречи стал диагональный Павел Железняков. Он набрал 22 очка.
Следующий матч ,(6+) "Горький" проведёт 23 октября в Казани против местного "Зенита".
Напомним, в межсезонье по результатам голосования нижегородцев волейбольный клуб АСК был переименован в "Горький".
Ранее сообщалось, что нижегородцы нацелились на плей-офф.
