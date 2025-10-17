Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Спорт

Клуб "Горький" мечтает о своей арене в Нижнем Новгороде

17 октября 2025 09:00 Спорт
Клуб Горький мечтает о своей арене в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Директор волейбольного клуба "Горький" Сергей Андриевский на пресс-конференции, приуроченной к старту нового сезона Суперлиги, обозначил ключевую цель взаимодействия Нижегородской области и Всероссийской федерации волейбола — создание собственной волейбольной арены.

Недавно состоялась встреча представителей клуба с руководством Всероссийской федерации волейбола. Андриевский сообщил, что стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и уже обсуждают возможность заключения официального соглашения.

Сейчас домашние матчи "Горького" проходят на базе ФОКа "Заречье", и, как отметил Андриевский, коллектив благодарен за предоставленные условия. Однако это помещение остаётся объектом общего пользования, где тренируются дети и проходят занятия по другим видам спорта.

"В нашем идеальном мире мы хотим свой дом нижегородского волейбола, и по большому счету Всероссийской федерации волейбола когда-то может нам в этом посодействовать, если наша область будет заинтересована. Именно в этом видим самое максимальное направлении работы", - рассказал он.

Он также не исключил возможность создания многофункционального спортивного объекта вместе с баскетбольным клубом. Однако, как подчеркнул Андриевский, пока это лишь на уровне идей и предварительных обсуждений.

Ранее руководство нижегородского волейбольного клуба рассказало о задачах на сезон 2025/2026.

Теги:
Волейбол Спорт
