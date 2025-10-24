Экс-главу АНО "Горький" перевели под домашний арест Происшествия

Бывший руководитель автономной некоммерческой организации "Центр туризма и организации "Горький" Глеб Коновалов освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест. Такое решение принял Нижегородский районный суд, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Коновалов провел под стражей около года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он совместно с владельцем частного охранного предприятия "Боец" Евгением Пономаревым похитил почти 14 миллионов рублей из городской субсидии.

Фигурантов, в частности, обвиняют в присвоении бюджетных средств при организации охраны нижегородских городовых и пошиве форменной одежды по завышенной стоимости.

Оба обвиняемых отвергли предъявленные обвинения. Защита настаивает, что все контракты были заключены по рыночным ценам, а доказательств незаконного вывода средств в деле нет.

По словам Коновалова, охрана городовых действительно осуществлялась, что подтверждает и руководитель ЧОПа. Ожидается, что судебное разбирательство по существу начнется в ноябре.

Напомним, Глеб Коновалов был арестован в октябре 2024 года по делу о мошенничестве с бюджетными средствами для нижегородских городовых. В феврале 2025 года проект "Новый городовой" перешел под управление муниципального департамента туризма Нижнего Новгорода.

Городовые впервые появились на улицах Нижнего Новгорода в мае 2022 года.