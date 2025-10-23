Суд продлил домашний арест нижегородскому экс-чиновнику Бортникову Происшествия

Фото: Московский районный суд

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок домашнего ареста бывшему руководителю управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно решению, Бортников останется под домашним арестом до 9 ноября.

Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата. По версии следствия, он причастен к хищению значительных бюджетных средств.

Юрия Бортникова задержали в феврале 2025 года. Он и его защита категорически отвергают все обвинения.

