Суд продлил домашний арест нижегородскому экс-чиновнику Бортникову

Фото:
Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок домашнего ареста бывшему руководителю управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Согласно решению, Бортников останется под домашним арестом до 9 ноября.
Экс-чиновник обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата. По версии следствия, он причастен к хищению значительных бюджетных средств.
Юрия Бортникова задержали в феврале 2025 года. Он и его защита категорически отвергают все обвинения.
Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд города Омска отказал экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в условно-досрочном освобождении.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+