17 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса Общество

В Арзамасе продолжается лечение учащихся школы "Созвездие", заболевших норовирусом. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве здравоохранения Нижегородской области, на утро 23 октября в стационарах остаются 17 детей.

Пациенты находятся в легком и среднетяжелом состоянии. Врачи отмечают положительную динамику. Часть детей уже переведена на амбулаторное лечение.

"Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием врачей", — добавили в ведомстве.

Напомним, что острую кишечную инфекцию выявили у сотрудников пищеблока и некоторых учеников. В связи с этим учреждение закрыли на карантин, школьников перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор сразу организовал проверку.

Ситуацией заинтересовались Следственный комитет и прокуратура. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

По данным специалистов, массовое отравление могло произойти из-за неправильного хранения продуктов.