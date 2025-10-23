17 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса

В Арзамасе продолжается лечение учащихся школы "Созвездие", заболевших норовирусом. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве здравоохранения Нижегородской области, на утро 23 октября в стационарах остаются 17 детей.
Пациенты находятся в легком и среднетяжелом состоянии. Врачи отмечают положительную динамику. Часть детей уже переведена на амбулаторное лечение.
"Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием врачей", — добавили в ведомстве.
Напомним, что острую кишечную инфекцию выявили у сотрудников пищеблока и некоторых учеников. В связи с этим учреждение закрыли на карантин, школьников перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор сразу организовал проверку.
Ситуацией заинтересовались Следственный комитет и прокуратура. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.
По данным специалистов, массовое отравление могло произойти из-за неправильного хранения продуктов.
