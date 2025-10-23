Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

17 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса

23 октября 2025 17:56 Общество
17 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса

В Арзамасе продолжается лечение учащихся школы "Созвездие", заболевших норовирусом. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве здравоохранения Нижегородской области, на утро 23 октября в стационарах остаются 17 детей.

Пациенты находятся в легком и среднетяжелом состоянии. Врачи отмечают положительную динамику. Часть детей уже переведена на амбулаторное лечение.

"Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием врачей", — добавили в ведомстве.

Напомним, что острую кишечную инфекцию выявили у сотрудников пищеблока и некоторых учеников. В связи с этим учреждение закрыли на карантин, школьников перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор сразу организовал проверку.

Ситуацией заинтересовались Следственный комитет и прокуратура. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. 

По данным специалистов, массовое отравление могло произойти из-за неправильного хранения продуктов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных