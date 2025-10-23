ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Происшествия

Грузовик насмерть сбил женщину на трассе под Балахной

23 октября 2025 15:17 Происшествия
Грузовик насмерть сбил женщину на трассе под Балахной

Вечером 22 октября на участке трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 40-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом совершил наезд на пешехода.

Пострадавшей оказалась 59-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина скончалась на месте происшествия до прибытия машины скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция ищет нижегородца, сбившего девочку на пешеходном переходе на Автозаводе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район ДТП Смертность
Поделиться:
