Грузовик насмерть сбил женщину на трассе под Балахной

Вечером 22 октября на участке трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 40-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом совершил наезд на пешехода.
Пострадавшей оказалась 59-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина скончалась на месте происшествия до прибытия машины скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что полиция ищет нижегородца, сбившего девочку на пешеходном переходе на Автозаводе.
