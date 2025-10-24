Последние выходные октября будут дождливыми, но теплыми в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев в ближайшие выходные ожидает пасмурная и дождливая погода. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 25 октября, утром температура воздуха составит +5 градусов, возможен небольшой дождь. Днем потеплеет до +7, но сохранится пасмурная погода. Вечером также будет +7 и облачное небо. К ночи температура немного опустится до +6 градусов, ожидается облачность с прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с.

В воскресенье, 26 октября, существенных изменений в городе не будет. Утром — около +5 градусов и небольшой дождь. Днем и вечером воздух прогреется до +8, осадки не закончатся. Ночью температура останется на уровне +7, небо будет пасмурным. Ветер сохранит ту же сил, что и днем ранее.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что конец октября в Нижегородской области будет аномально теплым.