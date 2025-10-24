ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Спорт

"Торпедо" впервые в сезоне уступило в автозаводском дерби

24 октября 2025 20:44 Спорт
Торпедо впервые в сезоне уступило в автозаводском дерби

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты нижегородского "Торпедо" уступили тольяттинской "Ладе" в серии буллитов. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Этот матч стал 1100-м для "Торпедо" в Континентальной хоккейной лиге и четвёртым автозаводским дерби в текущем сезоне. Впервые в сезоне на льду сошлись вратари Иван Бочаров и Иван Кульбаков, которые вместе защищали бело-синих в прошлом сезоне.

"Лада" активно начала матч и открыла счёт. Однако за пять минут до окончания первого периода форвард Андрей Белевич восстановил равновесие. 17-летний Виктор Фёдоров записал на свой счёт первое очко в КХЛ.

Во втором периоде обе команды получили шансы на игру в формате "4 на 3", но реализовать численное преимущество не смогли. Казалось, что период завершится без заброшенных шайб, однако за 32 секунды до сирены Шейн Принс вывел "Торпедо" вперёд. Отличную передачу отдал Денис Александров. Результативный пас также на счету Максима Летунова.

В начале третьего периода "Лада" сравняла счёт. В дальнейшем соперники обменялись опасными моментами, но голкиперы действовали уверенно. Основное время завершилось вничью, и игра перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке нижегородцы имели шансы вырвать победу, в частности, Даниил Журавлёв был близок к успеху, но не смог переиграть Бочарова.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Лады". Несмотря на поражение, нижегородцы увозят из Тольятти одно очко.

Следующий матч (6+) "Торпедо" проведёт 26 октября на домашнем льду против екатеринбургского "Автомобилиста".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" завершило домашнюю серию без поражений и отравилось на выезд.

