Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
23 октября 2025 20:30Экс-тренер "Торпедо" Ларионов не собирается покидать СКА из-за неудач
23 октября 2025 17:38Нижегородская "Чайка" прервала десятиматчевую победную серию
23 октября 2025 15:04Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
23 октября 2025 14:16Инвестор построит Академию тенниса за 850 млн рублей в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 10:20"Нижегородский спорт" порадует болельщиков эксклюзивным выпуском
23 октября 2025 09:35Тренер Шпилевский извинился за вылет "Пари НН" из Кубка России
23 октября 2025 09:04"Пари НН" вылетел из Кубка России, разгромно проиграв "Ростову"
22 октября 2025 22:26Шэйн Принс принес победу нижегородскому "Торпедо" в концовке матча
22 октября 2025 12:10Российских лыжников и сноубордистов лишили права участвовать в Олимпиаде-2026
22 октября 2025 10:50Круглогодичный лыжный спорткомплекс открылся на Гребном канале
Спорт

Экс-тренер "Торпедо" Ларионов не собирается покидать СКА из-за неудач

23 октября 2025 20:30 Спорт
Экс-тренер Торпедо Ларионов не собирается покидать СКА из-за неудач

Фото: Александр Воложанин

Экс-наставник нижегородского "Торпедо", а ныне главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не намерен покидать свой пост, несмотря на затяжную серию неудач питерской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Под руководством специалиста армейцы потерпели 9 поражений в 11 последних матчах и с 16 очками занимают девятое место в Западной конференции, находясь вне зоны плей-офф. Накануне петербуржцы уступили ЦСКА в "армейском" дерби со счётом 3:4.

После игры Ларионову прямо задали вопрос о возможной отставке на фоне активных слухов о смене тренера. Однако наставник СКА дал понять, что даже не рассматривает такой вариант.

"Самое простое – это сделать это движение. Для меня, как для человека, который прошел большую карьеру, принять такое решение – это самое простое. Это как бросить корабль. Пока этот вопрос даже не возникал, потому всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Но это не в моем характере, потому что ты должен бороться до конца. Так устроена жизнь игрока и тренера. И в моей ситуации я предпочитаю двигаться дальше, потому что я верю в этих ребят, команду, в то, что можно все исправить", — подчеркнул Ларионов.

Более того, как сообщил ТАСС, после матча с ЦСКА игроки СКА провели закрытое собрание без участия тренерского штаба, а представителей СМИ не допустили в раздевалку, где обычно проходит традиционное общение с хоккеистами.

Напомним, Игорь Ларионов возглавлял "Торпедо" на протяжении трех сезонов. В сезоне 2024/2025 нижегородцы вышли в плей-офф с 8 места Западной конференции. Тогда в первом раунде "Торпедо" всухую уступило "Локомотиву" и вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина. А в апреле контракт со специалистом расторгли досрочно из-за неудовлетворительных результатов команды в двух последних сезонах. В межсезонье он возглавил СКА.

К слову, самым удачным для Профессора стал его дебютный сезон в КХЛ, когда он работал в тандеме с нынешним тренером "Северстали" Андреем Козыревым.

А вот для нижегородского "Торпедо" сезон пока складывается удачнее. Несмотря на некоторые проблемы "автозаводцы" выдали лучший старт сезона в истории команды. Под руководством Алексея Исакова нижегородцы трижды обыграли команду своего экс-наставника.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
22 октября 2025 22:26Шэйн Принс принес победу нижегородскому "Торпедо" в концовке матча
09 октября 2025 07:00Тренер новый, проблемы старые: что происходит с нижегородским "Торпедо"
06 июня 2025 17:45Игорь Ларионов планировал работать в НХЛ после ухода из ХК "Торпедо"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных