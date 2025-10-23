Экс-тренер "Торпедо" Ларионов не собирается покидать СКА из-за неудач Спорт

Фото: Александр Воложанин

Экс-наставник нижегородского "Торпедо", а ныне главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что не намерен покидать свой пост, несмотря на затяжную серию неудач питерской команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Под руководством специалиста армейцы потерпели 9 поражений в 11 последних матчах и с 16 очками занимают девятое место в Западной конференции, находясь вне зоны плей-офф. Накануне петербуржцы уступили ЦСКА в "армейском" дерби со счётом 3:4.

После игры Ларионову прямо задали вопрос о возможной отставке на фоне активных слухов о смене тренера. Однако наставник СКА дал понять, что даже не рассматривает такой вариант.

"Самое простое – это сделать это движение. Для меня, как для человека, который прошел большую карьеру, принять такое решение – это самое простое. Это как бросить корабль. Пока этот вопрос даже не возникал, потому всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Но это не в моем характере, потому что ты должен бороться до конца. Так устроена жизнь игрока и тренера. И в моей ситуации я предпочитаю двигаться дальше, потому что я верю в этих ребят, команду, в то, что можно все исправить", — подчеркнул Ларионов.

Более того, как сообщил ТАСС, после матча с ЦСКА игроки СКА провели закрытое собрание без участия тренерского штаба, а представителей СМИ не допустили в раздевалку, где обычно проходит традиционное общение с хоккеистами.

Напомним, Игорь Ларионов возглавлял "Торпедо" на протяжении трех сезонов. В сезоне 2024/2025 нижегородцы вышли в плей-офф с 8 места Западной конференции. Тогда в первом раунде "Торпедо" всухую уступило "Локомотиву" и вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина. А в апреле контракт со специалистом расторгли досрочно из-за неудовлетворительных результатов команды в двух последних сезонах. В межсезонье он возглавил СКА.

К слову, самым удачным для Профессора стал его дебютный сезон в КХЛ, когда он работал в тандеме с нынешним тренером "Северстали" Андреем Козыревым.

А вот для нижегородского "Торпедо" сезон пока складывается удачнее. Несмотря на некоторые проблемы "автозаводцы" выдали лучший старт сезона в истории команды. Под руководством Алексея Исакова нижегородцы трижды обыграли команду своего экс-наставника.