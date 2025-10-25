Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Происшествия

В Богородске нашли преступников, напавших с "травматом" на мужчину с собакой

25 октября 2025 09:51 Происшествия
В Богородске нашли преступников, напавших с травматом на мужчину с собакой

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Сотрудники богородской полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в нападении с использованием травматического оружия. Инцидент произошёл ранним утром 26 августа 2025 года, когда пострадавший выгуливал собаку возле Желтовского озера, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Супруга пострадавшего обратилась в полицию после того, как обнаружила мужа дома с серьёзными травмами. Она рассказала правоохранителям, что неизвестные напали на него, используя перцовый баллончик и травматическое оружие. Мужчине выстрелили в лицо, голову и туловище. Несмотря на тяжёлое состояние, пострадавший сумел дойти до своего дома, где его обнаружили соседи и вызвали скорую помощь.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и начали расследование. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались ранее несудимые местные жители 39 и 43 лет, их арестовали.

Расследование продолжается, полицейским предстоит выяснить все обстоятельств произошедшего. Согласно законодательству, за подобное преступление подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
МВД Нападение Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных