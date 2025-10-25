Приставы опечатали пожароопасную гостиницу в Нижнем Новгороде на 30 дней Происшествия

Судебные приставы Канавинского района Нижнего Новгорода по решению суда закрыли на 30 суток одну из гостиниц из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Внеплановая проверка МЧС выявила серьёзные проблемы: отсутствие огнестойкости у маршей и площадок эвакуационной лестницы, хранение горючих материалов под лестницей, использование пожароопасных напольных покрытий в жилых помещениях и другие нарушения. Руководству гостиницы было предписано устранить выявленные недостатки, но повторная проверка показала, что это не было сделано.

Учитывая угрозу для жизни и здоровья людей, суд признал гостиницу виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановки деятельности на 30 суток.

Судебные приставы, получившие исполнительный документ, прибыли на место, вывели всех посетителей и сотрудников, опечатали все входы и предупредили руководство гостиницы о возможных последствиях в случае возобновления работы без разрешения.

Теперь приставы будут регулярно проверять, как гостиница выполняет требования суда.