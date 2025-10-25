ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Происшествия
25 октября 2025 10:18Приставы опечатали пожароопасную гостиницу в Нижнем Новгороде на 30 дней
25 октября 2025 09:51В Богородске нашли преступников, напавших с "травматом" на мужчину с собакой
24 октября 2025 19:50Жительница Арзамаса обеднела на 4 млн рублей, поверив в "быстрые инвестиции"
24 октября 2025 18:17Лифт с 19-летней девушкой сорвался в дзержинском ТЦ
24 октября 2025 18:10Облаву на нелегалов устроили в Нижнем Новгороде — видео
24 октября 2025 16:44Нижегородский продавец заплатит подростку полмиллиона из-за взрыва петарды
24 октября 2025 15:06Студента оштрафовали за парковку на тротуаре в центре Нижнего Новгорода
24 октября 2025 14:45Организаторы сети нелегальных казино в Нижнем Новгороде выслушали приговор
24 октября 2025 14:31Экс-директор печально известной школы №117 в Сормове сделала заявление
24 октября 2025 14:15Нижегородцу вернули угнанный BMW за 13 млн рублей
Происшествия

Приставы опечатали пожароопасную гостиницу в Нижнем Новгороде на 30 дней

25 октября 2025 10:18 Происшествия
Приставы опечатали пожароопасную гостиницу в Нижнем Новгороде на 30 дней

Судебные приставы Канавинского района Нижнего Новгорода по решению суда закрыли на 30 суток одну из гостиниц из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Внеплановая проверка МЧС выявила серьёзные проблемы: отсутствие огнестойкости у маршей и площадок эвакуационной лестницы, хранение горючих материалов под лестницей, использование пожароопасных напольных покрытий в жилых помещениях и другие нарушения. Руководству гостиницы было предписано устранить выявленные недостатки, но повторная проверка показала, что это не было сделано.

Учитывая угрозу для жизни и здоровья людей, суд признал гостиницу виновной в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановки деятельности на 30 суток.

Судебные приставы, получившие исполнительный документ, прибыли на место, вывели всех посетителей и сотрудников, опечатали все входы и предупредили руководство гостиницы о возможных последствиях в случае возобновления работы без разрешения.

Теперь приставы будут регулярно проверять, как гостиница выполняет требования суда.

Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
