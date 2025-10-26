Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Спорт

Нижегородское "Торпедо" разгромило "Автомобилист" со счетом 7:4

26 октября 2025 19:40 Спорт
Нижегородское Торпедо разгромило Автомобилист со счетом 7:4

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" одержало яркую домашнюю победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 7:4.

С самого начала встречи хозяева получили возможность реализовать большинство, но упустили шанс. Вскоре гости открыли счет. Однако подопечные Алексея Исакова быстро восстановили равновесие. Андрей Белевич убежал в контратаку, его бросок отразил вратарь, но Никита Шавин оказался первым на добивании и сравнял счет. Практически сразу "Торпедо" вышло вперед благодаря быстрой атаке: Василий Атанасов и Егор Виноградов реализовали выход "два в одного", оформив вторую шайбу хозяев.

Тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин взял тайм-аут уже в первом периоде, но это не принесло результата. Богдан Конюшков мощным броском от синей линии забросил третью шайбу. Ему ассистировали Владислав Фирстов и Максим Летунов. За 59 секунд "Торпедо" отправило в ворота соперника три шайбы, что вынудило гостей заменить вратаря. Однако и смена голкипера не спасла екатеринбуржцев. Четвертую шайбу забросил Егор Соколов, а спустя минуту Андрей Белевич довел счет до 5:1. К первому перерыву нижегородцы реализовали 5 из 9 бросков в створ.

Во втором периоде активность заметно снизилась, и единственную шайбу забросили гости, сократив отставание.

На старте третьего периода Василий Атанасов забил шестой гол. Но "Автомобилист" не сдался и дважды наказал соперника за ошибки в обороне, сократив разницу до двух шайб — 6:4. В концовке встречи Егор Виноградов поразил пустые ворота и оформил дубль, установив окончательный счет — 7:4 в пользу хозяев.

Виноградов стал одним из главных героев матча, набрав 3 очка по системе "гол+пас" (2+1). Василий Атанасов набрал 2 очка (1+1). Денис Костин отразил 43 броска.

Следующую игру (6+) нижегородцы проведут 30 октября. В Нижний Новгород вновь приедет тольяттинская "Лада".

Ранее сообщалось, что четверых хоккеистов системы "Торпедо" вызвали в юниорскую и молодежную сборные России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

