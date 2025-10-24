"Торпедо-Горький" завершает домашнюю серию без поражений

Фото:
Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали победу над воронежским "Бураном" в заключительном матче домашней серии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
В первом периоде нижегородцы контролировали шайбу, но до опасных моментов дело доходило редко.
На 19-й минуте хозяева открыли счет. Руслан Газизов и Никита Артамонов организовали атаку, в результате которой Даниил Ильин точно пробил вратаря "Бурана" — 1:0.
После перерыва "Торпедо-Горький" остался в меньшинстве, но успешно отзащищался. Вскоре подопечные Дмитрия Космачева увеличили преимущество. Ильин отдал передачу на Артамонова — 2:0.
В третьем периоде счет остался без изменений. Голкипер "Торпедо-Горький" Лоренс Зинаддин отразил все 30 бросков и оформил первый "сухарь" в сезоне.
Набрав 25 очков, нижегородцы расположились на 6-й строчке таблицы.
Теперь чемпионы России отправляются на выезд. Следующий матч (6+) команда проведет 27 октября в Ханты-Мансийске против "Югры".
Ранее сообщалось, что "Чайке" не удалось продлить десятиматчевую победную серию.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+