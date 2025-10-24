Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Спорт

"Торпедо-Горький" завершает домашнюю серию без поражений

24 октября 2025 10:16
Торпедо-Горький завершает домашнюю серию без поражений

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали победу над воронежским "Бураном" в заключительном матче домашней серии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В первом периоде нижегородцы контролировали шайбу, но до опасных моментов дело доходило редко.

На 19-й минуте хозяева открыли счет. Руслан Газизов и Никита Артамонов организовали атаку, в результате которой Даниил Ильин точно пробил вратаря "Бурана" — 1:0.

После перерыва "Торпедо-Горький" остался в меньшинстве, но успешно отзащищался. Вскоре подопечные Дмитрия Космачева увеличили преимущество. Ильин отдал передачу на Артамонова — 2:0.

В третьем периоде счет остался без изменений. Голкипер "Торпедо-Горький" Лоренс Зинаддин отразил все 30 бросков и оформил первый "сухарь" в сезоне.

Набрав 25 очков, нижегородцы расположились на 6-й строчке таблицы.

Теперь чемпионы России отправляются на выезд. Следующий матч (6+) команда проведет 27 октября в Ханты-Мансийске против "Югры".

Ранее сообщалось, что "Чайке" не удалось продлить десятиматчевую победную серию.

Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
