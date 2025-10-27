Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
СК завел уголовное дело о халатности после скандала в нижегородской школе

СК завел уголовное дело о халатности после скандала в нижегородской школе

Следственный комитет проверяет информацию о насилии над школьником в Нижегородской области, появившуюся в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе СК России, в одном из местных учебных заведений подростки жестоко обращались со своим сверстником. Эти сообщения вызвали широкий общественный резонанс.

После появления информации следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Речь идет о возможных нарушениях со стороны должностных лиц, допустивших подобную ситуацию.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и уже установленных фактах.

Судя по всему, речь идет об инциденте в школе Варнавинского округа, сюжет о котором вышел в программе "Кстати" (16+) на прошлой неделе. Героиней сюжета стала мама одного из учеников, сообщившая, что ее сын стал жертвой буллинга и избиения в классе. На перемене на него напал другой ученик. 

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о нарушении прав ребёнка-инвалида в Дзержинске.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Александр Бастрыкин Уголовное дело Школы
