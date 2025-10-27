Парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 14 ноября запретят парковку и остановку машин на улице Цветочной, сообщили в дептрансе.

Речь идет об участке у дома №1, где располагается разворотная площадка общественного транспорта.

Меры принимаются с целью обеспечения свободного проезда автобусов и других видов городского транспорта.

Водителей просят заранее обратить внимание на изменения и внимательно следить за дорожными знаками, установленными в этом районе.

Ранее сообщалось, что с 13 ноября парковку также запретят на улице Нартова в районе трамвайной остановки "Улица Медицинская".