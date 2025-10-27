Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2025 15:47Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки
27 октября 2025 15:30Средняя продолжительность жизни нижегородцев должна вырасти до 73,4 года
27 октября 2025 15:00Парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября
27 октября 2025 14:46Шалабаев: слияние с Кстовом даст новые возможности для развития города
27 октября 2025 14:32Нижегородок ждет новый порядок оказания гинекологической помощи
27 октября 2025 13:54Садовод Косолапова рассказала, как вырастить хурму из косточки дома
27 октября 2025 13:39Автобусы большого класса выйдут на маршруты №41 и №92 в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 13:33В Нижнем Новгороде запустили двадцатый "Вагон Победы", посвященный героям-землякам
27 октября 2025 13:23Жители восьми домов на улице Гоголя согласились на участие в проекте КРТ
27 октября 2025 12:38Нижегородцам рассказали, как предотвратить инсульт
Общество

Парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября

27 октября 2025 15:00
Парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 14 ноября запретят парковку и остановку машин на улице Цветочной, сообщили в дептрансе.

Речь идет об участке у дома №1, где располагается разворотная площадка общественного транспорта.

Меры принимаются с целью обеспечения свободного проезда автобусов и других видов городского транспорта.

Водителей просят заранее обратить внимание на изменения и внимательно следить за дорожными знаками, установленными в этом районе.

Ранее сообщалось, что с 13 ноября парковку также запретят на улице Нартова в районе трамвайной остановки "Улица Медицинская".

Теги:
Общественный транспорт Транспортные ограничения
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
