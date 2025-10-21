Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода

21 октября 2025 15:24 Общество
Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде планируют навести порядок с движением большегрузного транспорта в центре. Мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале сообщил, что сейчас в администрации готовят целый комплекс мер, чтобы ограничить проезд большегрузов в историческую часть города.

По его словам, на въездах в исторический центр и на крупных улицах, по которым часто проезжает транзитный транспорт, установят специальные знаки, запрещающие движение грузовиков.

Кроме того, обсуждается механизм выдачи специальных разрешений на въезд в зону ограничений.

"Это позволит сохранить баланс между интересами бизнеса и комфортом жителей, снизить нагрузку на дороги и сделать центр Нижнего Новгорода более безопасным и экологичным", - написал глава города.

Ранее сообщалось, что почти 2 млн нарушений зафиксировали камеры на нижегородских дорогах с начала года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дороги Транспорт Транспортные ограничения
