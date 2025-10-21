Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде планируют навести порядок с движением большегрузного транспорта в центре. Мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале сообщил, что сейчас в администрации готовят целый комплекс мер, чтобы ограничить проезд большегрузов в историческую часть города.

По его словам, на въездах в исторический центр и на крупных улицах, по которым часто проезжает транзитный транспорт, установят специальные знаки, запрещающие движение грузовиков.

Кроме того, обсуждается механизм выдачи специальных разрешений на въезд в зону ограничений.

"Это позволит сохранить баланс между интересами бизнеса и комфортом жителей, снизить нагрузку на дороги и сделать центр Нижнего Новгорода более безопасным и экологичным", - написал глава города.

