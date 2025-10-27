Страшный пожар унес жизнь 91-летней женщины в Балахнинском округе Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В поселке Гидроторф Балахнинского округа произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось утром в одной из квартир пятиэтажного здания, сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 10 человек, включая двоих детей.

Пожар охватил площадь около 12 квадратных метров. С огнем боролись шесть специалистов чрезвычайного ведомства, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание.

К сожалению, в результате происшествия погибла 91-летняя женщина.

Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.

