Нижегородские власти решают судьбу гинекологической больницы №29 Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Гинекологическая больница №29 в Нижнем Новгороде может стать частью одного из крупных многопрофильных стационаров. Окончательное решение примут после завершения территориального планирования. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Чечерин в ходе заседания Законодательного собрания региона 25 сентября.

Поводом для обсуждения стал вопрос депутата Юрия Лебедева. Парламентарий рассказал, что получил письмо от жительницы города, обеспокоенной возможным закрытием или передачей учреждения на улице Тропинина в частные руки. По словам Лебедева, это единственное гинекологическое учреждение в нагорной части города, где обслуживаются около 200 тысяч женщин.

Чечерин пояснил, что сейчас в регионе идет работа по формированию опорных больниц. В частности, в столице Приволжья реализуются проекты "Квартал здоровья", "Город здоровья" и "Семейный квартал", которые реализуются на базе областных и городских центров и больниц.

"Сейчас в проработке, в каком виде будет 29-я больница: будет ли она подсоединена к крупному многопрофильному стационару или останется монобольницей. Сразу хочу сказать, что гинекологическую помощь никто не ущемит. На сегодняшнем этапе больница сохраняется. Когда мы территориальное планирование закончим, посмотрим, как будет выглядеть дальнейшее оказание гинекологической службы", — объяснил замгубернатора.



Он также добавил, что сейчас власти региона ведут работу по модернизации больницы №12 в Сормове.

"Это единственная больница в районе, но ее состояние оставляет желать лучшего. Мы уже начали разработку концепции модернизации, а с будущего года планируем масштабное финансирование, чтобы превратить ее в современный медицинский центр", - сказал замглавы региона.

Ранее сообщалось, что стоимость создания комплекса "Город здоровья" оценивается в 35,2 млрд рублей.