Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 сентября 2025 17:05Учёные из NASA планируют ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне
26 сентября 2025 16:5912 дворов отремонтируют в Дзержинске по нацпроекту
26 сентября 2025 16:54Проект "Лето #ЗА_Первыми" объединил более 90 тысяч юных нижегородцев
26 сентября 2025 16:42Масочный режим возвращается в нижегородские больницы
26 сентября 2025 16:33Нижегородские власти решают судьбу гинекологической больницы №29
26 сентября 2025 15:54Телеведущий и кинорежиссёр Тигран Кеосаян скончался после девяти месяцев комы
26 сентября 2025 15:49"Семейный квартал" в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей
26 сентября 2025 15:39В Нижнем Новгороде открылся федеральный марафон "Знание.Первые"
26 сентября 2025 15:20Нижний Новгород начал готовить технику к зимней уборке дорог
26 сентября 2025 15:03Губернатор Глеб Никитин поздравил главу ДУМНО с 70-летием
Общество

Нижегородские власти решают судьбу гинекологической больницы №29

26 сентября 2025 16:33 Общество
Нижегородские власти решают судьбу гинекологической больницы №29

Фото: Кирилл Мартынов

Гинекологическая больница №29 в Нижнем Новгороде может стать частью одного из крупных многопрофильных стационаров. Окончательное решение примут после завершения территориального планирования. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Чечерин в ходе заседания Законодательного собрания региона 25 сентября.

Поводом для обсуждения стал вопрос депутата Юрия Лебедева. Парламентарий рассказал, что получил письмо от жительницы города, обеспокоенной возможным закрытием или передачей учреждения на улице Тропинина в частные руки. По словам Лебедева, это единственное гинекологическое учреждение в нагорной части города, где обслуживаются около 200 тысяч женщин. 

Чечерин пояснил, что сейчас в регионе идет работа по формированию опорных больниц. В частности, в столице Приволжья реализуются проекты "Квартал здоровья", "Город здоровья" и "Семейный квартал", которые реализуются на базе областных и городских центров и больниц. 

"Сейчас в проработке, в каком виде будет 29-я больница: будет ли она подсоединена к крупному многопрофильному стационару или останется монобольницей. Сразу хочу сказать, что гинекологическую помощь никто не ущемит. На сегодняшнем этапе больница сохраняется. Когда мы территориальное планирование закончим, посмотрим, как будет выглядеть дальнейшее оказание гинекологической службы", — объяснил замгубернатора.

Он также добавил, что сейчас власти региона ведут работу по модернизации больницы №12 в Сормове. 

"Это единственная больница в районе, но ее состояние оставляет желать лучшего. Мы уже начали разработку концепции модернизации, а с будущего года планируем масштабное финансирование, чтобы превратить ее в современный медицинский центр", - сказал замглавы региона. 

Ранее сообщалось, что стоимость создания комплекса "Город здоровья" оценивается в 35,2 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение
Поделиться:
Новости по теме
26 сентября 2025 15:49"Семейный квартал" в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей
26 сентября 2025 11:38Сергачская ЦРБ получит статус опорной больницы для жителей нескольких районов
12 сентября 2025 16:09Развитие больницы имени Семашко обсудили на конференции "Город здоровья"
08 сентября 2025 14:08Новая поликлиника открылась на базе Нижегородского кардиоцентра им. Королева
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных