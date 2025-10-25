Парковку на улице Нартова запретят из-за переноса трамвайной остановки Общество

С 13 ноября в Нижнем Новгороде вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей на улице Нартова в районе трамвайной остановки "Улица Медицинская".

Как сообщили в дептрансе, изменения связаны с переносом остановки. В связи с этим движение в этом участке улицы будет регулироваться новыми дорожными знаками.

Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание и заранее учитывать изменения при планировании маршрута.

Напомним, в Нижнем Новгороде было скорректировано расположение нескольких остановок общественного транспорта, включая "Улицу Медицинскую".

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно ограничили на Большой Печерской.