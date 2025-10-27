Скоростной интернет появился еще в трех селах Нижегородской области Общество

Жители трёх сельских населённых пунктов Нижегородской области получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету в рамках реализации государственной программы "Устранение цифрового неравенства 2.0".

Скоростная связь появилась в сёлах Белозёрово Дальнеконстантиновского округа, Смагино Бутурлинского округа и Анда Сергачского округа. В общей сложности в этих населённых пунктах проживает более 750 человек.

В рамках проекта продолжается установка базовых станций стандарта GSM/LTE-1800, произведённых в России. Используется отечественное оборудование марки "БУЛАТ", которое монтируется на антенно-мачтовые сооружения, обеспечивающие устойчивое покрытие и стабильный сигнал.

Как отметил заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Дмитрий Осипов, несмотря на внешнеполитические ограничения, программа реализуется в намеченные сроки. Это стало возможным благодаря применению российских технологий. Высокую скорость передачи данных обеспечивает использование оптоволоконных каналов связи.

Программа "Устранение цифрового неравенства 2.0" ориентирована на населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек, где ранее не было доступа к интернету. Включение того или иного села в проект зависит от голосования жителей на платформе "Госуслуги".

Сейчас идёт приём заявок на подключение малонаселённых пунктов к интернету в 2026 году. Голосование завершится 9 ноября 2025 года. По данным региональных властей, уже более 6,7 тысячи жителей Нижегородской области выразили своё желание видеть интернет в своих деревнях и сёлах.

Подать заявку можно двумя способами: через портал "Госуслуги" или отправив письмо на адрес Министерства цифрового развития РФ: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Обращение может быть коллективным — каждый подписавшийся будет учтён. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, нуждающийся в подключении.

По итогам голосования будет сформирован перечень территорий, где установят базовые станции связи, обеспечивающие работу сетей 2G и 4G. Это даст возможность пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на высоких скоростях.

Расширение цифровой инфраструктуры в отдалённых и малонаселённых регионах является частью национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", стартовавшего в России 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область уверенно сохраняет статус одного из лидеров цифровизации в стране.