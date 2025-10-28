Психологи объяснили, что такое осенняя хандра и как отличить её от лени

Фото:
С приходом осени многие начинают испытывать усталость и апатию. Это может быть обычной ленью, но иногда речь идет о сезонном аффективном расстройстве, известном как осенняя хандра. 360.ru выяснил у экспертов, как отличить обычную усталость от серьёзного состояния, какие методы самопомощи могут помочь и когда следует обратиться к врачу.
Так что же такое осенняя хандра? Сезонное аффективное расстройство (САР) — это реальное медицинское состояние, связанное с изменениями настроения в зависимости от времени года. Это не просто каприз или лень, как считают некоторые.
К симптомам САР относятся:
Эти симптомы отличаются от обычной усталости или депрессии тем, что возникают в определенное время года и могут исчезнуть весной или летом, когда увеличивается количество солнечного света.
Некоторые эксперты считают, что осенняя хандра — это миф, за которым люди прячут свою лень. Однако, по мнению других специалистов, это состояние связано с биологическими ритмами и световым днем.
Летом организм получает больше солнечного света, что повышает активность и выработку гормонов. Осенью же световой день сокращается, что может привести к ухудшению настроения и самочувствия.
Чтобы помочь себе при осенней хандре, психолог Антон Коровин рекомендует принимать витамин D в качестве биодобавки, заниматься физической активностью и придерживаться здорового питания.
Клинический психолог Ксения Петрова советует снизить активность, чтобы дать организму возможность отдохнуть. Например, если летом человек занимался спортом четыре раза в неделю, то осенью можно сократить тренировки до двух раз в неделю и заменить их плаванием в бассейне.
Также Петрова рекомендует включать музыку и танцевать, заваривать облепиховый чай, добавлять яркие краски в интерьер и больше времени проводить на свежем воздухе.
Но если человек испытывает трудности с пробуждением после длительного сна, не может выспаться даже при увеличении его продолжительности, испытывает избыточную раздражительность или суицидальные мысли, ему следует обратиться к специалисту.
Коровин подчеркивает, что если симптомы сохраняются в течение двух недель, это может быть признаком серьёзного состояния, требующего медицинского вмешательства.
