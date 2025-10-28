Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Спорт

Волейболисты "Горького" уступили "Оренбуржью" в домашнем матче

28 октября 2025 10:14 Спорт
Волейболисты Горького уступили Оренбуржью в домашнем матче

Фото: ВК "Горький"

В последнем матче октября волейболисты "Горького" уступили дома "Оренбуржью" со счетом 1:3.

Хозяева мощно стартовали: капитан Александр Пятыркин сразу же отыгрался от блока, а затем обеспечил команде рывок 5:0. Первая партия осталась за "Горьким" — 25:15.

Однако во втором сете ситуация изменилась. Волейболисты из Оренбурга стали действовать собраннее, надежно играя в защите. Нижегородцы не смогли сократить отставание — 22:25.

Третья партия вновь прошла в равной борьбе. При счете 23:23 капитан гостей вывел свою команду вперед, а затем Пятыркин не попал в площадку на решающем розыгрыше — 23:25.

Четвертый сет стал самым упорным и затяжным. Однако гости снова оказались сильнее. Партия окончилась счетом 24:26 в пользу оренбуржцев.

После трех матчей нижегородцы имеют в активе одну победу. Следующую встречу (6+) подопечные Андрея Дранишникова проведут 1 ноября в Новом Уренгое против "Факела".

Напомним, летом нижегородцы проголосовали за переименование волейбольного клуба АСК в "Горький".

Волейбол Спорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных