Волейболисты "Горького" уступили "Оренбуржью" в домашнем матче

В последнем матче октября волейболисты "Горького" уступили дома "Оренбуржью" со счетом 1:3.
Хозяева мощно стартовали: капитан Александр Пятыркин сразу же отыгрался от блока, а затем обеспечил команде рывок 5:0. Первая партия осталась за "Горьким" — 25:15.
Однако во втором сете ситуация изменилась. Волейболисты из Оренбурга стали действовать собраннее, надежно играя в защите. Нижегородцы не смогли сократить отставание — 22:25.
Третья партия вновь прошла в равной борьбе. При счете 23:23 капитан гостей вывел свою команду вперед, а затем Пятыркин не попал в площадку на решающем розыгрыше — 23:25.
Четвертый сет стал самым упорным и затяжным. Однако гости снова оказались сильнее. Партия окончилась счетом 24:26 в пользу оренбуржцев.
После трех матчей нижегородцы имеют в активе одну победу. Следующую встречу (6+) подопечные Андрея Дранишникова проведут 1 ноября в Новом Уренгое против "Факела".
Напомним, летом нижегородцы проголосовали за переименование волейбольного клуба АСК в "Горький".
