Спорт

ВК "Горький" нацелился на плей-офф

16 октября 2025 15:49 Спорт
ВК Горький нацелился на плей-офф

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Накануне старта нового сезона Суперлиги нижегородский волейбольный клуб "Горький" провёл пресс-конференцию в НОИЦ, где обсудили вопросы подготовки, трансферов и задач на сезон. Мероприятие посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Одной из главных тем стал ребрендинг. Команда теперь официально называется "Горький", а не АСК. Директор клуба Сергей Андриевский отметил, что было важно услышать мнение болельщиков. По результатам голосования нижегородцы выбрали именно это название.

По словам Андриевского, клуб старался сделать всё возможное, чтобы сохранить костяк команды и тренерский штаб. С главным тренером Андреем Дранишниковым клуб начал планировать состав ещё в начале года. Руководство полностью поддержало наставника в вопросах комплектования, а сам Дранишников лично вёл переговоры с игроками.

Андрей Дранишников, в свою очередь, отметил, что в условиях ограниченного бюджета клуб всё же смог собрать состав, соответствующий поставленным задачам.

"То, что хотели, — получили, это однозначно. Конечно, всегда хочется больше, но мы живём в своём мире, в своих финансовых условиях", - подчеркнул тренер.

Наставник отметил, что удалось сохранить ключевых игроков и добавить в состав молодых, в том числе местных молодых ребят, которые набрались опыта в Высшей лиге.

Проанализировал команду перед стартом сезона и капитан Александр Пятыркин.

"По сравнению с прошлым годом, к этому сезону команда подошла к максимальной форме, то есть у нас нет травмированных. И это классно. В том году были проблемы, и первые полгода мы не сумели показать тот волейбол, который могли, из-за того, что были травмы, постоянно нас это кусало", - отметил Пятыркин.

Он также поделился впечатлениями от выступления на Кубке России. По его словам, команда выполнила поставленные задачи, а молодые игроки проявили себя достойно. Особенно порадовало то, что новички показывали стабильную игру даже против опытных соперников из Суперлиги, что говорит о хорошем потенциале и правильной работе тренерского штаба.

Сергей Андриевский обозначил главную задачу на сезон — попасть в плей-офф.

"Такая задача ставится в первую очередь. Дальше, конечно, начинается весенняя стадия, и там будет интересно. Я думаю, там амбиции всех спортсменов и тренерского штаба возрастут. Дальше мы увидим. Для начала, мы хотим в плей-офф", - добавил он.

Сложностей в сезоне будет немало. Андрей Дранишников отметил, что календарь получился плотным: матчи каждые четыре-пять дней. Это создаёт дополнительную нагрузку на игроков, особенно с учётом сложной логистики и ограничений, связанных с периодическим закрытием некоторых аэропортов. Главное — правильно выстроить тренировочный и восстановительный процесс.

Первый матч (6+) сезона Суперлиги 2025/2026 "Горький" проведёт уже 19 октября с белгородским "Белогорьем".

Ранее сообщалось, что первый Кубок мэра по пляжному волейболу состоялся в Нижнем Новгороде.

Волейбол Спорт
