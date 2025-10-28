Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не будет работать 14-16 ноября

28 октября 2025 10:30
Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не будет работать 14-16 ноября

Фото: Кира Мишина

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор не будет работать с 14 по 16 ноября, сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

Причиной остановки станут плановые работы по техническому обслуживанию главного редуктора. Эти мероприятия необходимы для обеспечения стабильной и безопасной работы канатной линии.

Сроки проведения обслуживания выбраны с учетом интересов пассажиров. Работы запланированы на выходные дни, чтобы свести к минимуму неудобства для тех, кто ежедневно пользуется канатной дорогой для поездок на работу или учебу.

"Плановое техобслуживание — основа безопасной и бесперебойной эксплуатации канатной дороги. Оно помогает избежать возможных неисправностей и обеспечивает комфорт пассажиров", — прокомментировал генеральный директор ООО "Урбантех Сервис" Алексей Чудаев.

Все стандартные проездные билеты будут автоматически продлены на три дня. Владельцам льготных проездных ничего делать не нужно, они продолжают действовать без ограничений.

Пассажирам рекомендуется воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Ранее сообщалось, что нижегородская канатная дорога в начале ноября изменит график работы в связи с Днем народного единства. 

Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
