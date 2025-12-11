Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

В Советском районе временно отключат отопление из-за ремонта теплосети

11 декабря 2025 09:19 Общество
В Советском районе временно отключат отопление из-за ремонта теплосети

Фото: Александр Воложанин

Часть домов в Советском районе Нижнего Новгорода останется без отопления 11 декабря. Это связано с проведением предупредительного ремонта на теплотрассе в районе улицы Шорина, 20, сообщили в городской администрации.

Ранее в ходе плановой диагностики специалисты АО "ОКО" выявили участок трубопровода с пониженной надежностью. Чтобы избежать аварий в период похолодания, было принято решение оперативно заменить 10 метров трубы.

Работы запланированы с учетом погодных условий: при плюсовой температуре, чтобы избежать лишних рисков. Перед началом ремонта теплоноситель будет дополнительно подогрет, чтобы обеспечить прогрев зданий.

На время ремонта без отопления останутся здания на улицах Шорина, Пушкина, Четверикова, Бекетова, Светлогорской и в соседних кварталах.

Ранее нижегородцам напомнили, что делать при перебоях с отоплением в квартире.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных