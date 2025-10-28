Полиция начала проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента с сейфом, произошедшего в одной из квартир на улице Карла Маркса. Как пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидентом занимается отдел полиции №2.

Напомним, 90-летний хозяин квартиры пытался вскрыть металлический сейф, в котором, предположительно, находились боеприпасы. Для этого он использовал болгарку. В результате образовавшиеся искры могли попасть на взрывоопасные вещества, что привело к детонации.

Пенсионер получил ожоги и был госпитализирован. По одной из версий, в сейфе находился старый патрон, который сдетонировал при контакте с искрой.

