Общество

Нижегородцам объяснили молодежный тренд на "дуркинг"

29 октября 2025 11:47 Общество
Нижегородцам объяснили молодежный тренд на дуркинг

Нижегородские специалисты в области психического здоровья прокомментировали новый тренд среди поколения Z — "дуркинг".

Напомним, молодые люди всё чаще добровольно ложатся в психиатрические стационары, объясняя это желанием отдохнуть, отключиться от гаджетов и справиться с выгоранием. Своим опытом они делятся в соцсетях.

Как рассказали ИА "Время Н" врач-психотерапевт Елена Петрова и клинический психолог Светлана Сумина, речь идёт не о стремлении к лечению, а скорее о попытке скрыться от повседневных проблем. По их словам, многие молодые пациенты симулируют симптомы, чтобы попасть в больницу не ради помощи, а ради временного уединения и покоя.

"Ирония в том, что им действительно нужна помощь, но не стационар для симулянтов. Им нужна психотерапия, чтобы найти истинную причину этого бегства и научиться справляться с реальностью, а не прятаться от нее в больничной палате", — уточнили специалисты.

Психологи считают, что, если человек хочет действительно разобраться в себе, ему стоит обратиться к психотерапии, а не искать временное укрытие. Настоящая работа над собой начинается тогда, когда человек готов разобраться в причинах своего состояния (тревожности, раздражительности, апатии или проблем в отношениях) и взять за это ответственность.

Если же использовать психиатрический стационар как способ "отдохнуть от жизни", это может только усугубить ситуацию. Такой подход, по мнению специалистов, не помогает, а наоборот — мешает развивать личную устойчивость и способность справляться с трудностями.

Ранее нижегородцам рассказали о новых правилах назначения БАДов.

