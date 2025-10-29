Известную российскую лыжницу прооперировали в Нижнем Новгороде

Двукратная участница Олимпийских игр, российская лыжница Ольга Рочева, перенесла плановую операцию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил представитель регионального здравоохранения Алексей Никонов.
Спортсменка прибыла на лечение из Сыктывкара. В прошлом она представляла Россию на зимних Олимпиадах в Турине (2006 год) и Ванкувере (2010 год), а в настоящее время работает тренером.
Поводом для обращения к врачам стали последствия многолетних спортивных нагрузок — у Рочевой диагностировали повреждение хряща надколеннико-бедренного сустава. Эта зона особенно активно задействована при сгибании и разгибании колена, а также при беге и прыжках.
Врачи провели хондропластику — в суставную полость был введён специальный гель. После застывания он сохраняет эластичность и со временем формирует новую хрящевую поверхность.
Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"
"Ранее мы называли это хрящеподобной тканью, но современные исследования и наш опыт показывают, что гидроколлоидный гель способен полностью заменить повреждённый хрящ, устраняя боль и ограничение подвижности", — пояснил травматолог Алексей Крупко.
Операция прошла успешно. Врачи рассчитывают, что спортсменка вскоре сможет вернуться к активной жизни и продолжить тренерскую деятельность.
Ранее сообщалось, что чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде.
