Спорт

Известную российскую лыжницу прооперировали в Нижнем Новгороде

29 октября 2025 12:30 Спорт
Известную российскую лыжницу прооперировали в Нижнем Новгороде

Двукратная участница Олимпийских игр, российская лыжница Ольга Рочева, перенесла плановую операцию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил представитель регионального здравоохранения Алексей Никонов.

Спортсменка прибыла на лечение из Сыктывкара. В прошлом она представляла Россию на зимних Олимпиадах в Турине (2006 год) и Ванкувере (2010 год), а в настоящее время работает тренером.

Поводом для обращения к врачам стали последствия многолетних спортивных нагрузок — у Рочевой диагностировали повреждение хряща надколеннико-бедренного сустава. Эта зона особенно активно задействована при сгибании и разгибании колена, а также при беге и прыжках.

Врачи провели хондропластику — в суставную полость был введён специальный гель. После застывания он сохраняет эластичность и со временем формирует новую хрящевую поверхность.

Фото: Telegram-канал "Бокал прессека"

"Ранее мы называли это хрящеподобной тканью, но современные исследования и наш опыт показывают, что гидроколлоидный гель способен полностью заменить повреждённый хрящ, устраняя боль и ограничение подвижности", — пояснил травматолог Алексей Крупко.

Операция прошла успешно. Врачи рассчитывают, что спортсменка вскоре сможет вернуться к активной жизни и продолжить тренерскую деятельность.

Ранее сообщалось, что чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде.

Врачи Здравоохранение Спорт
