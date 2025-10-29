Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 октября 2025 13:36Парламентские журналисты оценили потенциал промышленных предприятий Арзамаса
29 октября 2025 13:28Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз
29 октября 2025 12:59Зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году
29 октября 2025 11:15Нижегородский кадровый центр вышел в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства
29 октября 2025 10:39Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 08:00Утвержден облик цеха по производству сборных домов в Сормове
28 октября 2025 19:00Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 16:42Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году
28 октября 2025 15:31Нижегородский бюджет получит 263 млн рублей благодаря платным парковкам
28 октября 2025 15:30Нижегородское металлообрабатывающее предприятие увеличило выработку благодаря нацпроекту
Экономика

Зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году

29 октября 2025 12:59 Экономика
Зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году

Среднемесячная заработная плата в Нижегородской области может достичь 100 тысяч рублей в течение ближайших четырех лет. Такой прогноз содержится в опубликованном постановлении регионального правительства, посвящённом социально-экономическому развитию области.

Согласно документу, по итогам 2025 года реальные доходы жителей региона вырастут на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Это выше общероссийского уровня, который оценивается в 3,4%. При этом номинальная зарплата, по прогнозам, составит 79 330 рублей.

Рост доходов населения, как ожидается, продолжится и в последующие годы. В 2026 году реальные зарплаты увеличатся на 1,9–2,9%, в зависимости от сценария развития. В 2027–2028 годах темпы роста составят от 2,6 до 4,1% ежегодно.

В денежном выражении средняя зарплата в 2026 году будет находиться в диапазоне от 84 880 до 85 680 рублей. К 2028 году она может достичь 97 290–100 330 рублей. Таким образом, за два года прирост составит от 14,6 до 17% в текущих ценах.

Помимо роста доходов, прогнозируется сокращение числа безработных. В 2025 году уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе снизится до 0,02%. К 2028 году в органах занятости будет зарегистрирован всего 251 человек.

Также ожидается увеличение числа занятых в экономике. В 2025 году этот показатель составит 1 633,1 тысячи человек, что на 0,3% больше, чем в 2024-м. К 2028 году число занятых вырастет до 1 643,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году.

Напомним также, что Нижний Новгород занял 26-е место в ежегодном рейтинге городов России по уровню заработных плат.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица Зарплата экономика
Поделиться:
Новости по теме
06 октября 2025 09:21Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния
15 сентября 2025 09:57Нижегородская область вошла в топ-3 регионов с низким уровнем безработицы
18 августа 2025 08:30Нижегородская область заняла 28 место в рейтинге высоких зарплат
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных