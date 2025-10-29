Зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году Экономика

Среднемесячная заработная плата в Нижегородской области может достичь 100 тысяч рублей в течение ближайших четырех лет. Такой прогноз содержится в опубликованном постановлении регионального правительства, посвящённом социально-экономическому развитию области.

Согласно документу, по итогам 2025 года реальные доходы жителей региона вырастут на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Это выше общероссийского уровня, который оценивается в 3,4%. При этом номинальная зарплата, по прогнозам, составит 79 330 рублей.

Рост доходов населения, как ожидается, продолжится и в последующие годы. В 2026 году реальные зарплаты увеличатся на 1,9–2,9%, в зависимости от сценария развития. В 2027–2028 годах темпы роста составят от 2,6 до 4,1% ежегодно.

В денежном выражении средняя зарплата в 2026 году будет находиться в диапазоне от 84 880 до 85 680 рублей. К 2028 году она может достичь 97 290–100 330 рублей. Таким образом, за два года прирост составит от 14,6 до 17% в текущих ценах.

Помимо роста доходов, прогнозируется сокращение числа безработных. В 2025 году уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе снизится до 0,02%. К 2028 году в органах занятости будет зарегистрирован всего 251 человек.

Также ожидается увеличение числа занятых в экономике. В 2025 году этот показатель составит 1 633,1 тысячи человек, что на 0,3% больше, чем в 2024-м. К 2028 году число занятых вырастет до 1 643,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году.

Напомним также, что Нижний Новгород занял 26-е место в ежегодном рейтинге городов России по уровню заработных плат.