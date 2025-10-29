Серийную похитительницу мобильных телефонов поймали в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские задержали жительницу Ленинградской области, подозреваемую в серии краж сотовых телефонов в торговых центрах Нижнего Новгорода и Кстовского района. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

26 октября в полицию поступило около десяти сообщений от граждан, ставших жертвами карманных краж. По данным следствия, девушка действовала вместе с молодым человеком. Они заходили в торговые центры, где злоумышленница вытаскивала дорогостоящие телефоны из карманов верхней одежды посетителей, после чего быстро покидала место преступления.

Общий ущерб, причиненный десяти потерпевшим, превысил 590 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 158 УК России (Кража).

После совершения преступлений ранее судимая 28-летняя женщина и ее 25-летний спутник пытались покинуть Нижегородскую область. Их машину остановили сотрудники Госавтоинспекции в Дивеевском районе. При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты 12 сотовых телефонов различных марок.

В настоящее время женщина задержана. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

