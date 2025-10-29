Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 октября 2025 19:41Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года
29 октября 2025 16:32Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах
29 октября 2025 15:44Нижегородские судостроители просят Минпромторг не требовать возврата субсидий
29 октября 2025 14:10Две ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре
29 октября 2025 13:36Парламентские журналисты оценили потенциал промышленных предприятий Арзамаса
29 октября 2025 13:28Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз
29 октября 2025 12:59Зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году
29 октября 2025 11:15Нижегородский кадровый центр вышел в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства
29 октября 2025 10:39Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 08:00Утвержден облик цеха по производству сборных домов в Сормове
Экономика

Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года

29 октября 2025 19:41 Экономика
Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь-сентябрь 2025 года практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 100,1%. Об этом сообщает Нижегородстат.

В сентябре текущего года объем промышленного производства оказался на уровне сентября прошлого года — 100,0%. Однако по отношению к августу 2025 года зафиксирован рост на 8,1%.

Наиболее заметное увеличение за девять месяцев 2025 года показали обрабатывающие отрасли — плюс 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время в ряде сфер наблюдается снижение. Так, в сегменте водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений объемы производства сократились на 17,5%.

Добывающая промышленность также продемонстрировала спад — минус 12,7%. В секторе энергоснабжения (электроэнергия, газ, пар) снижение составило 0,3%.

Напомним, экономика Нижегородской области растёт пятый год подряд. К 2028 году нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1%.

В сентябре сообщалось, что промышленность Нижегородской области прибавила в производстве и инвестициях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородстат Производство Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2025 16:42Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году
06 октября 2025 09:21Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния
26 сентября 2025 10:44Промышленность Нижегородской области прибавила в производстве и инвестициях
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных