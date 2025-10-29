Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года Экономика

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь-сентябрь 2025 года практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 100,1%. Об этом сообщает Нижегородстат.

В сентябре текущего года объем промышленного производства оказался на уровне сентября прошлого года — 100,0%. Однако по отношению к августу 2025 года зафиксирован рост на 8,1%.

Наиболее заметное увеличение за девять месяцев 2025 года показали обрабатывающие отрасли — плюс 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время в ряде сфер наблюдается снижение. Так, в сегменте водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений объемы производства сократились на 17,5%.

Добывающая промышленность также продемонстрировала спад — минус 12,7%. В секторе энергоснабжения (электроэнергия, газ, пар) снижение составило 0,3%.

Напомним, экономика Нижегородской области растёт пятый год подряд. К 2028 году нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1%.

В сентябре сообщалось, что промышленность Нижегородской области прибавила в производстве и инвестициях.