Нижегородская промышленность удержала позиции с начала 2025 года

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь-сентябрь 2025 года практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 100,1%. Об этом сообщает Нижегородстат.
В сентябре текущего года объем промышленного производства оказался на уровне сентября прошлого года — 100,0%. Однако по отношению к августу 2025 года зафиксирован рост на 8,1%.
Наиболее заметное увеличение за девять месяцев 2025 года показали обрабатывающие отрасли — плюс 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В то же время в ряде сфер наблюдается снижение. Так, в сегменте водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений объемы производства сократились на 17,5%.
Добывающая промышленность также продемонстрировала спад — минус 12,7%. В секторе энергоснабжения (электроэнергия, газ, пар) снижение составило 0,3%.
Напомним, экономика Нижегородской области растёт пятый год подряд. К 2028 году нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1%.
В сентябре сообщалось, что промышленность Нижегородской области прибавила в производстве и инвестициях.
