Новые ограничения на продажу энергетиков утвердили в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Депутаты Заксобрания Нижегородской области одобрили во втором чтении законопроект, вводящий дополнительные ограничения на реализацию безалкогольных энергетических напитков. Решение принято на заседании 30 октября, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Инициатива была внесена фракцией партии "Единая Россия". Документ предусматривает полный запрет на продажу энергетиков в зданиях и помещениях, где ведется образовательная, медицинская, культурная или спортивная деятельность. Помимо этого, региональные власти получат полномочия ограничивать реализацию таких напитков в период проведения массовых публичных или спортивных мероприятий.

Первоначально в проекте также содержался пункт о запрете продажи энергетиков через торговые автоматы. Однако ко второму чтению его исключили, поскольку он противоречил бы федеральным нормам: ограничения могут касаться не способа, а места реализации.

Как пояснил заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николай Упирвицкий, в ходе подготовки ко второму чтению была составлена таблица поправок, включающая три положения, подлежащих исключению. После обсуждения депутаты приняли законопроект во втором чтении.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижегородской области.