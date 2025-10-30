ЗСНО предложило ввести запрет на продажу устройств нагревания табака Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Нижегородские парламентарии выступили с инициативой ограничить оборот никотинсодержащей продукции на территории региона. На заседании Законодательного собрания 30 октября депутаты единогласно поддержали проект постановления, предполагающий внесение изменений в федеральное законодательство.

Как сообщил заместитель председателя комитета по экономике и промышленности ЗСНО Николай Упирвицкий, предлагаемые поправки касаются введения обязательного лицензирования для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

По словам парламентария, проект предусматривает возможность проведения на территории Нижегородской области правового эксперимента, направленного на ограничение или полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также табачных и нетабачных смесей для нагревания.

Особое внимание уделяется предоставлению регионам права самостоятельно устанавливать дополнительные условия и ограничения для таких продаж.

Упирвицкий подчеркнул, что инициатива получила поддержку президента России, а также положительное заключение комитета Госдумы по промышленности и торговле. Однако в действующей редакции законопроекта соответствующие положения отражены не были.

"В связи с этим мы предлагаем внести необходимые поправки, чтобы субъекты Федерации могли самостоятельно регулировать розничную торговлю подобными устройствами. Все поступившие отзывы на инициативу — положительные", — отметил он.

Проект постановления был принят депутатами ЗСНО единогласно.

Ранее стало известно, что нижегородские власти рассматривают возможность полного запрета систем нагревания табака, таких как IQOS ("айкос"), наряду с электронными сигаретами.