Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2025 11:52Интерактивная программа "Будь здоров": кстовским школьникам рассказали о ЗОЖ
30 октября 2025 11:26ЗСНО предложило ввести запрет на продажу устройств нагревания табака
30 октября 2025 11:19Новые ограничения на продажу энергетиков утвердили в Нижегородской области
30 октября 2025 11:11Билайн признали самым безопасным оператором
30 октября 2025 10:58Трехлетний срок наставничества для молодых врачей хотят пересмотреть
30 октября 2025 10:17Нижегородскую систему оплаты проезда хотят добавить в "белый список"
30 октября 2025 08:11Где в Нижнем Новгороде проходят бесплатные занятия с кинологом
30 октября 2025 07:07Ночью в Нижнем Новгороде на район приходится лишь один наряд ДПС
29 октября 2025 20:26В Нижнем Новгороде обновят освещение на Стрелке и улице Шевченко
29 октября 2025 17:06Андрей Воробьёв вручил награды лучшим волонтёрам в Подмосковье
Общество

ЗСНО предложило ввести запрет на продажу устройств нагревания табака

30 октября 2025 11:26 Общество
ЗСНО предложило ввести запрет на продажу устройств нагревания табака

Фото: пресс-служба ЗС НО

Нижегородские парламентарии выступили с инициативой ограничить оборот никотинсодержащей продукции на территории региона. На заседании Законодательного собрания 30 октября депутаты единогласно поддержали проект постановления, предполагающий внесение изменений в федеральное законодательство.

Как сообщил заместитель председателя комитета по экономике и промышленности ЗСНО Николай Упирвицкий, предлагаемые поправки касаются введения обязательного лицензирования для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

По словам парламентария, проект предусматривает возможность проведения на территории Нижегородской области правового эксперимента, направленного на ограничение или полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, а также табачных и нетабачных смесей для нагревания.

Особое внимание уделяется предоставлению регионам права самостоятельно устанавливать дополнительные условия и ограничения для таких продаж.

Упирвицкий подчеркнул, что инициатива получила поддержку президента России, а также положительное заключение комитета Госдумы по промышленности и торговле. Однако в действующей редакции законопроекта соответствующие положения отражены не были.

"В связи с этим мы предлагаем внести необходимые поправки, чтобы субъекты Федерации могли самостоятельно регулировать розничную торговлю подобными устройствами. Все поступившие отзывы на инициативу — положительные", — отметил он.

Проект постановления был принят депутатами ЗСНО единогласно.

Ранее стало известно, что нижегородские власти рассматривают возможность полного запрета систем нагревания табака, таких как IQOS ("айкос"), наряду с электронными сигаретами.

Теги:
Законодательное собрание Законопроекты Курение
