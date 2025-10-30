Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за празднования Дня народного единства

Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за празднования Дня народного единства

Движение в центре Нижнего Новгорода частично перекроют из-за празднования (0+) Дня народного единства 3-4 ноября. Ограничения коснутся сразу нескольких улиц и будут действовать в течение двух дней, сообщили в городском дептрансе.

Так, с 00:01 3 ноября до 23:59 4 ноября перекроют движение по Ивановскому съезду. А 4 ноября с 00:01 до 18:00 нельзя будет проехать по Зеленскому съезду — от площади Минина и Пожарского до улицы Широкой, а также от улицы Октябрьской до улицы Широкой.

Еще будут перекрыты улицы Широкая и Рождественская — на участке от переулка Нагорного до улицы Широкой. Движение ограничат и на площади Народного единства, а также на подъезде к Ивановскому съезду.

Кроме того, в течение всего дня 4 ноября запретят остановку и парковку на улице Советской (между Канавинским мостом и площадью Ленина), а также на улице Совнаркомовской — от улицы Керченской до бульвара Мира.

Водителей просят заранее убрать машины с этих улиц. В противном случае транспорт могут эвакуировать.

Автомобилистам советуют быть внимательными, следить за знаками и заранее планировать маршруты объезда.

Напомним, 4 ноября будет ограничен вход в Нижегородский кремль.

Ранее мы публиковали программу праздничных мероприятий (0+) 4 ноября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

