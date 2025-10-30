Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Водоканал Ворсмы наказали за игнорирование экологических предписаний

Водоканал Ворсмы наказали за игнорирование экологических предписаний

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия продолжает добиваться от МУП "Водоканал" из Ворсмы полного устранения экологических нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки в 2024 году.

Несмотря на то что законность требований надзорного органа неоднократно была подтверждена в суде, предприятие систематически игнорирует предписания и не предпринимает реальных шагов по исправлению ситуации.

Инспекторы Росприроднадзора выявили, что очистные сооружения водоканала функционируют с нарушениями. Сточные воды, сбрасываемые в реку Кишма, содержат концентрации загрязняющих веществ, превышающие допустимые нормы, что оказывает негативное влияние на водную экосистему.

Кроме того, были зафиксированы нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления. Всего предприятию было предписано устранить 16 нарушений, однако ни одно из них не было полностью ликвидировано.

В марте текущего года Росприроднадзор привлек МУП "Водоканал" к административной ответственности за неисполнение предписания в установленный срок (ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ). Попытка оспорить это решение в суде оказалась безуспешной.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода не нашёл доказательств объективной невозможности выполнения предписания и вновь подтвердил обязанность предприятия устранить выявленные нарушения.

По итогам судебного разбирательства на МУП "Водоканал" наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, выдано новое предписание с требованием устранить нарушения в полном объёме.

Ранее сообщалось, что на модернизацию станции аэрации в Нижнем Новгороде в ближайшие годы планируется направить еще 11 млрд рублей.

Ворсма Росприроднадзор Экология
