Институт общественных помощников развивают в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области прошёл обучающий семинар для общественных помощников уполномоченного по защите прав предпринимателей. Мероприятие было направлено на повышение эффективности взаимодействия с муниципальными властями и контрольными органами, а также на развитие механизмов поддержки предпринимателей, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

В семинаре приняли участие 55 представителей муниципальных образований и профильные эксперты в сферах экологии, налогообложения, юриспруденции, интеллектуальной собственности, медиации и других направлений.

Программа охватила ключевые аспекты проверок бизнеса, включая виды контроля, не подпадающие под действие Федерального закона № 248-ФЗ. Участники подробно разобрали различия между плановыми и внеплановыми проверками, а также порядок уведомления и подготовки к ним.

Начальник отдела контрольно-надзорной деятельности регионального минэкономразвития Ирина Ноздрачева рассказала о практических нюансах проверок и способах эффективного реагирования на действия контролирующих органов. Особое внимание было уделено оформлению результатов проверок и процедурам досудебного обжалования.

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий обсудил с участниками пути повышения информированности бизнес-сообщества о возможностях института омбудсмена. Он рекомендовал наладить регулярные встречи предпринимателей с представителями власти и районными прокурорами, а также дал советы по подготовке инициатив и вопросов к таким взаимодействиям.

Во второй части семинара прошла стратегическая сессия. По её итогам будет разработана дорожная карта по развитию института общественных помощников. Среди прозвучавших идей — создание электронной базы успешных кейсов, мониторинг системных проблем бизнеса в районах и законодательные инициативы по расширению полномочий омбудсменов в судах.

Следующий обучающий семинар запланирован на декабрь. В нём примут участие представители налоговой службы, Роскомнадзора, миграционной службы и других надзорных органов.

Ранее сообщалось, что аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области помог восстановить права 70 местных бизнесменов.