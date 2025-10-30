Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Институт общественных помощников развивают в Нижегородской области

30 октября 2025 15:39 Общество
Институт общественных помощников развивают в Нижегородской области

В Нижегородской области прошёл обучающий семинар для общественных помощников уполномоченного по защите прав предпринимателей. Мероприятие было направлено на повышение эффективности взаимодействия с муниципальными властями и контрольными органами, а также на развитие механизмов поддержки предпринимателей, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

В семинаре приняли участие 55 представителей муниципальных образований и профильные эксперты в сферах экологии, налогообложения, юриспруденции, интеллектуальной собственности, медиации и других направлений.

Программа охватила ключевые аспекты проверок бизнеса, включая виды контроля, не подпадающие под действие Федерального закона № 248-ФЗ. Участники подробно разобрали различия между плановыми и внеплановыми проверками, а также порядок уведомления и подготовки к ним.

Начальник отдела контрольно-надзорной деятельности регионального минэкономразвития Ирина Ноздрачева рассказала о практических нюансах проверок и способах эффективного реагирования на действия контролирующих органов. Особое внимание было уделено оформлению результатов проверок и процедурам досудебного обжалования.

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий обсудил с участниками пути повышения информированности бизнес-сообщества о возможностях института омбудсмена. Он рекомендовал наладить регулярные встречи предпринимателей с представителями власти и районными прокурорами, а также дал советы по подготовке инициатив и вопросов к таким взаимодействиям.

Во второй части семинара прошла стратегическая сессия. По её итогам будет разработана дорожная карта по развитию института общественных помощников. Среди прозвучавших идей — создание электронной базы успешных кейсов, мониторинг системных проблем бизнеса в районах и законодательные инициативы по расширению полномочий омбудсменов в судах.

Следующий обучающий семинар запланирован на декабрь. В нём примут участие представители налоговой службы, Роскомнадзора, миграционной службы и других надзорных органов.

Ранее сообщалось, что аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области помог восстановить права 70 местных бизнесменов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных