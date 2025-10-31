Вступление новых правил расчета утильсбора в России перенесли на декабрь Экономика

Минпромторг России перенес внедрение новой схемы расчета утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает портал Auto.ru.

Согласно проекту постановления, который уже направлен на рассмотрение в правительство, новая методика вступит в силу не 1 ноября, как планировалось изначально, а 1 декабря.

В министерстве пояснили, что изменение сроков связано с необходимостью защитить интересы граждан, которые уже оформили и оплатили покупку автомобилей после появления первых сообщений о грядущих корректировках.

Покупатели могли бы столкнуться с задержками поставок и, как следствие, с непредвиденными финансовыми потерями. Отсрочка позволит завершить оформление и доставку машин по действующим условиям.

В Минпромторге также подчеркнули, что обновленный порядок не затронет тех, кто уже оплатил утилизационный сбор по старым правилам до вступления новой нормы в силу.

Напомним, что автоэксперт дал рекомендации по решению проблемы, связанной с доплатой утилизационного сбора за ввезенные в Россию машины.

Ранее с инициативой отложить изменения выступила Общероссийская общественная организация "Деловая Россия". Обращение было направлено первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.