Объём выданных автокредитов в России упал на 45,5% с начала года Общество

За первые девять месяцев 2025 года объём выданных автокредитов в России снизился на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общая сумма автокредитов составила 1,034 трлн рублей против прошлогодних 1,8 трлн, сообщает 360.ru.

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первые девять месяцев 2025 года наибольшие объёмы автокредитования наблюдались в Москве (93,4 млрд рублей), Московской области (83,7 млрд рублей), Санкт-Петербурге (57,2 млрд рублей), Республике Татарстан (51,3 млрд рублей) и Краснодарском крае (50,7 млрд рублей).

Однако в 15 ключевых регионах страны произошло особенно заметное сокращение объёмов автокредитования. Лидерами по этому показателю стали Московская область (-48,2%), Москва (-48,1%), Санкт-Петербург (-46,8%), Челябинская область (-46,2%) и Ростовская область (-46,2%).

В НБКИ объяснили, что снижение объёмов автокредитования в январе–сентябре 2025 года связано с ростом рыночных ставок и увеличением утилизационного сбора, который был введён во второй половине 2024 года. Волков также отметил, что в середине прошлого года были введены макропруденциальные ограничения на автокредиты для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой, что также оказало влияние на ситуацию.

