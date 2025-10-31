Нижегородец завоевал золото на Кубке мира по паратриатлону Спорт

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Воспитанник нижегородской спортивной школы "Водник", мастер спорта международного класса Александр Конышев завоевал золото на этапе Кубка мира по паратриатлону World Triathlon Para Cup 2025, который прошёл в Турции.

Как сообщили в депспорта, спортсмен преодолел триатлонную дистанцию, включающую 750 метров плавания, 18,75 километра велогонки и 4,58 километра бега. Итоговое время Александра составило 55 минут и 50 секунд. Он уверенно опередил соперников из 13 стран и занял первое место в классе PTS5.

Эта победа позволила нижегородцу войти в десятку сильнейших паратриатлетов мира. Попадание в топ-10 мирового рейтинга открыло Конышеву возможность участвовать в отборе на Летние Паралимпийские игры 2028 года.

Всего российские спортсмены завоевали на этих международных соревнованиях семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые.

"Вот это по-настоящему круто! Нижний поздравляет с победой на Кубке мира и ждёт участия наших на Паралимпиаде!" — мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил спортсмена с успехом.

