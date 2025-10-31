Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
31 октября 2025 10:38Нижегородец завоевал золото на Кубке мира по паратриатлону
30 октября 2025 22:17Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз в сезоне обыграло "Ладу"
30 октября 2025 16:20Нападающий Хуан Боселли отказывается продлевать контракт с "Пари НН"
30 октября 2025 13:23Опубликованы новые фото строящегося Ледового дворца на Стрелке
30 октября 2025 10:01"Торпедо-Горький" уступил "Рубину" в серии буллитов, прервав серию побед
29 октября 2025 17:00Нижегородская "Чайка" потерпела третье поражение подряд, уступив "Ирбису"
29 октября 2025 15:28Нижегородская школа летающих лыжников отметила 60-летие
29 октября 2025 13:38Участников СВО ознакомили с программой спортивной адаптации на базе ФОКа Дзержинска
29 октября 2025 12:30Известную российскую лыжницу прооперировали в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 11:22Баскетболисты "Пари НН" потерпели пятое поражение подряд
Спорт

Нижегородец завоевал золото на Кубке мира по паратриатлону

31 октября 2025 10:38 Спорт
Нижегородец завоевал золото на Кубке мира по паратриатлону

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Воспитанник нижегородской спортивной школы "Водник", мастер спорта международного класса Александр Конышев завоевал золото на этапе Кубка мира по паратриатлону World Triathlon Para Cup 2025, который прошёл в Турции.

Как сообщили в депспорта, спортсмен преодолел триатлонную дистанцию, включающую 750 метров плавания, 18,75 километра велогонки и 4,58 километра бега. Итоговое время Александра составило 55 минут и 50 секунд. Он уверенно опередил соперников из 13 стран и занял первое место в классе PTS5.

Эта победа позволила нижегородцу войти в десятку сильнейших паратриатлетов мира. Попадание в топ-10 мирового рейтинга открыло Конышеву возможность участвовать в отборе на Летние Паралимпийские игры 2028 года.

Всего российские спортсмены завоевали на этих международных соревнованиях семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые.

"Вот это по-настоящему круто! Нижний поздравляет с победой на Кубке мира и ждёт участия наших на Паралимпиаде!" — мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил спортсмена с успехом.

Ранее сообщалось, что дзержинский регбийный клуб "Химик" впервые в истории стал чемпионом Высшей лиги и в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
параспорт Спорт Триатлон
Поделиться:
Новости по теме
30 октября 2025 22:17Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз в сезоне обыграло "Ладу"
30 октября 2025 10:01"Торпедо-Горький" уступил "Рубину" в серии буллитов, прервав серию побед
29 октября 2025 15:28Нижегородская школа летающих лыжников отметила 60-летие
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных