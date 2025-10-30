Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Спорт

Нижегородское "Торпедо" в четвертый раз в сезоне обыграло "Ладу"

30 октября 2025 22:17 Спорт

Нижегородское "Торпедо" одержало сухую победу над тольяттинской "Ладой". Пятое "автозаводское дерби" в сезоне 2025/2026 завершилось со счетом 2:0.

На 5-й минуте первого периода подопечные Алексея Исакова открыли счет. Максим Летунов реализовал большинство, добив шайбу в ворота Ивана Бочарова.

Во втором игровом отрезке "Торпедо" владело инициативой и создавало много острых моментов, но оборона и голкипер гостей действовали надежно. В концовке периода гости могли сравнять счет после ошибки Дениса Костина, но шайба не пересекла линию ворот.

Победный гол забил Александр Яремчук на 9-й минуте третьего периода. "Лада" не сумела отыграться. Тренерский штаб тольяттинцев снял вратаря меньше чем за минуту до конца встречи, что не принесло результата. Матч закончился со счетом 2:0. Денис Костин оформил "сухарь".

"Сегодня многое получилось из того, что мы планировали на матч. По большому счету, две игры прошли плюс-минус по одинаковому сценарию — что в Тольятти мы играли против "Лады", что здесь. Единственное, конечно, в Тольятти нам не удалось реализовать многие моменты. Сегодня мы забили, и уверенная игра вратаря довели матч до победы", - прокомментировал встречу главный тренер Алексей Исаков.

Таким образом, нижегородцы одержали 4 победы в пяти играх с "Ладой". В следующий раз команды встретятся только 10 февраля 2026 года в Тольятти. 

Теперь "торпедовцы" отправляются на выезд. 2 ноября они сыграют против "Автомобилиста".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" прервал победную серию в Тюмени.

Фото: ХК "Торпедо"

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
