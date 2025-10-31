Автобусный маршрут №70 сократят в Нижнем Новгороде с 1 января Общество

Фото: ЦРТС

С 1 января 2025 года маршрут автобуса №70 в Нижнем Новгороде будет скорректирован. Из схемы движения исключат участок, проходящий через Мещерский бульвар и торговый центр "Седьмое небо".

Теперь автобусы будут начинать движение от кольца на улице Карла Маркса и дальше следовать в сторону улицы Сергея Акимова. Участок по Мещерскому бульвару из схемы исключат полностью.

Как объяснил замглавы регионального минтранса Денис Рябинин, изменения основаны на результатах анализа пассажиропотока.

"На этом участке ездят два-три пассажира, не более, то есть не пользуются совершенно популярностью этот участок", — рассказал Рябинин.

Чтобы компенсировать отмену автобусного движения по Мещерскому бульвару, на этом участке усилят троллейбусное сообщение.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Нижнем Новгороде отменят автобусный маршрут №42.