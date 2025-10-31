Нижегородцам рассказали, где появятся новые выделенки в 2026 году

Фото:
В Нижнем Новгороде планируют организовать новые выделенные полосы для общественного транспорта. По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Дениса Рябинина, такие изменения затронут Мызинский мост и улицу Новикова-Прибоя.
Чиновник отметил, что эти меры связаны с развитием транспортной инфраструктуры города и направлены на сокращение времени в пути для пассажиров. Введение выделенок запланировано на следующий год.
"В следующем году мы ждем, что на Новикова-Прибоя и Мызинском мосту будут сделаны выделенные полосы, и весь транспорт поедет быстрее", - подчеркнул он.
Напомним, что выделенная полоса появилась на участке Московского шоссе.
Ранее сообщалось, что переход на безналичную систему оплаты в транспорте Нижнего Новгорода начнется 1 ноября и завершится 31 декабря.
