Общество

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников нижегородского минимущества

01 ноября 2025 13:47 Общество
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников нижегородского минимущества

Фото: Александр Воложанин

Нижегородских предпринимателей предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с оформлением земельных участков. Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов в своем телеграм-канале.

По его словам, злоумышленники представляются доверенными лицами министерства и предлагают помощь в получении участков для реализации инвестиционных проектов. При этом они утверждают, что оформление требует денежного вознаграждения, якобы для сотрудников ведомства.

"Официально заявляю — оформление документов для предоставления земельных участков независимо от формы собственности осуществляется бесплатно, через личный кабинет", - написал он.

Зарегистрироваться можно в разделе "Онлайн-сервисы" на сайте министерства, где также размещены административные регламенты и перечень требуемых документов.

Сергей Баринов призвал предпринимателей быть особенно внимательными. Если кто-либо предлагает переоформить права на компанию с действующим договором аренды, продать организацию с уже полученным положительным решением Совета, либо обещает содействие в получении такого решения за вознаграждение — это повод для немедленного реагирования.

О подобных случаях министр просит сообщать в личные сообщения на официальную страницу министерства во "ВКонтакте" или лично ему. Все решения, полученные с использованием обмана, будут аннулированы, а сотрудничество с такими компаниями прекращено.

Ранее сообщалось, что директора Нижегородского музея-заповедника Юрия Филиппова пытался обмануть "он сам".

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных