"Торпедо-Горький" уступил "Зауралью" со счетом 1:4

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" проиграли "Зауралью" со счётом 1:4 в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ 31 октября.

Подопечные Дмитрия Космачева пропустили две быстрые шайбы уже в начале встречи. На 59-й секунде Кирилл Васильев реализовал большинство, ещё через несколько секунд отличился Серафим Низовцев — 0:2. На 6-й минуте Роман Опалев сократил отставание, но вскоре Александр Шикун восстановил преимущество хозяев — 1:3. После этого в воротах "Торпедо-Горький" произошла замена: Дмитрия Дагестанского сменил Лоренс Зинаддин.

Во втором периоде Сергей Колесников довёл счёт до 4:1. В третьем периоде "Зауралье" забросило ещё одну шайбу, но после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда.

"Игра была сделана в первом периоде. С 1:3 было сложно вернуться в игру. Думаю, что нам не хватило агрессии в атаке. Слишком пассивно действовали на протяжении всей игры", — отметил главный тренер нижегородцев.

Сейчас "Торпедо-Горький" располагается на 5-й строчке таблицы чемпионата, набрав 28 очков.

Следующий матч (6+) команда проведёт 2 ноября в Омске против "Омских Крыльев".

Ранее сообщалось, что генеральный директор "Торпедо" Евгений Забуга поделился новыми подробностями о переезде клуба в новый Ледовый дворец на Стрелке.

