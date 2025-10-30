Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Спорт

"Торпедо-Горький" уступил "Рубину" в серии буллитов, прервав серию побед

30 октября 2025 10:01 Спорт
Торпедо-Горький уступил Рубину в серии буллитов, прервав серию побед

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" потерпели поражение на выезде против тюменского "Рубина". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

С самого начала встречи инициативой завладел "Рубин". Хозяева активно атаковали, не давая "Торпедо-Горький" возможности организовать игру в нападении. Однако первый период прошел без заброшенных шайб.

Во втором игровом отрезке "горьковчане" открыли счет. Матвей Уткин реализовал первое большинство — 0:1. Вскоре уже нижегородцы оказались в меньшинстве, чем воспользовались хозяева — 1:1.

В третьем периоде игра проходила в равной борьбе. Подопечные Дмитрия Космачева имели шанс в большинстве, но реализовать его не смогли. Игра перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке "Торпедо-Горький" допустил два удаления подряд. "Автозаводцам" пришлось отыгрываться в формате "3 на 5", но они сумели выстоять. В серии буллитов удача была на стороне тюменцев.

Таким образом, пятиматчевая победная серия "Торпедо-Горький" прервалась. На данный момент фарм-клуб занимает четвертую строчку в таблице регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 28 очков.

Следующую игру (6+) чемпионы России проведут 31 октября против "Зауралья", продолжая свою выездную серию.

Ранее сообщалось, что "Чайка" потерпела третье поражение подряд.

Ранее сообщалось, что "Чайка" потерпела третье поражение подряд.

Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
