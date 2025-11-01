Выяснилось, как нижегородская ГАИ работает в начале ноября Общество

В связи с празднованием Дня народного единства в работе подразделений Госавтоинспекции Нижегородской области произойдут изменения. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Как отметили в ведомстве, поскольку 4 ноября 2025 года является официальным праздничным днем, то прием населения осуществляться не будет — все подразделения в этот день будут закрыты.

1 ноября 2025 года подразделения продолжат работу по обычному графику.

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (улица Стрелка, 4Б) будет открыт с 08:00 до 19:30, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Отдел технического надзора и регистрации автомобилей (улица Металлистов, 111) примет посетителей с 08:00 до 19:15, обед — с 13:00 до 13:45.

Регистрационно-экзаменационные отделения на улицах Пермякова, 46 и Родионова, 1 — с 08:00 до 15:15.

2 и 3 ноября 2025 года отдел на улице Металлистов, 111 будет функционировать в режиме "дежурного окна". В эти дни прием граждан будет вестись с 08:00 до 19:15.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за нехватки сотрудников Госавтоинспекции в каждом из восьми районов города в ночное время работает лишь один наряд ДПС.