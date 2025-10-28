Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram

28 октября 2025 12:06 Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за травли нижегородской школьницы в Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту издевательств над ученицей одной из школ Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 13-летняя шестиклассница подвергалась систематическому буллингу со стороны одноклассников. Сначала над ней издевались в школе, а затем начали оскорблять в телеграм-канале, который читали сотни пользователей. Разговоры с учениками, их родителями и педагогами результата не дали.

После выхода сюжета в СМИ все оскорбительные публикации были удалены из телеграм-канала.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области Айрата Ахметшина, следователем Уренского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело об истязании.

В рамках расследования следствие установит все обстоятельства произошедшего, а также проверит действия сотрудников образовательного учреждения. Будет дана правовая оценка возможной халатности со стороны должностных лиц школы.

Кроме того, прокуратура Нижегородской области организовала собственную проверку по факту возможного нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье о халатности из-за буллинга и насилия над школьником в школе Варнавинского округа.

