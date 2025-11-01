Еще один участок проспекта Ленина избавили от проводов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Завершился второй этап работ по избавлению от "визуального шума" проспекта Ленина на участке от управления ГЖД до улицы Космонавта Комарова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Первый этап работ по проекту "Чистое небо" на Ленина был выполнен в 2024 году. Тогда провода убрали на участке от улицы Комарова до Новикова-Прибоя. Под землю перенесли около 7 км кабелей. В общей сложности демонтировали 185 старых бетонных опор и свыше 13 км волоконно-оптических линий передач. Вместо них установили более 225 новых опор и 584 светильника.

Напомним, что проект "Чистое небо" стартовал в Нижнем Новгороде в 2021 году. За пять лет небо освободили от проводов на 85 улицах. Сначала работы велись в исторической части города, затем - на Казанском шоссе, улицах Родионова, Советской, Совнаркомовской и других.

В 2026 году работы по проекту продолжатся, уточнил градоначальник.