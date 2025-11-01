Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Еще один участок проспекта Ленина избавили от проводов в Нижнем Новгороде

01 ноября 2025 12:58
Еще один участок проспекта Ленина избавили от проводов в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Завершился второй этап работ по избавлению от "визуального шума" проспекта Ленина на участке от управления ГЖД до улицы Космонавта Комарова. Об этом в соцсетях сообщил мэр Юрий Шалабаев. 

Первый этап работ по проекту "Чистое небо" на Ленина был выполнен в 2024 году. Тогда провода убрали на участке от улицы Комарова до Новикова-Прибоя. Под землю перенесли около 7 км кабелей. В общей сложности демонтировали 185 старых бетонных опор и свыше 13 км волоконно-оптических линий передач. Вместо них установили более 225 новых опор и 584 светильника. 

Напомним, что проект "Чистое небо" стартовал в Нижнем Новгороде в 2021 году. За пять лет небо освободили от проводов на 85 улицах. Сначала работы велись в исторической части города, затем - на Казанском шоссе, улицах Родионова, Советской, Совнаркомовской и других.

В 2026 году работы по проекту продолжатся, уточнил градоначальник. 

Теги:
"Чистое небо" Городское хозяйство Электроэнергия
