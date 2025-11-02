Волейболисты "Горького" потерпели третье поражение подряд

Фото:
В четвертом туре российской волейбольной Суперлиги нижегородский "Горький" уступил на выезде "Факелу" из Нового Уренгоя — 0:3 (26:24, 25:19, 25:18).
Первая партия началась в равной борьбе, но затем хозяева вышли вперед благодаря удачным подачам и результативным действиям в атаке. Несмотря на то, что "Горький" смог переломить ход сета, концовка осталась за "Факелом". Во втором сете новоуренгойцы сразу захватили инициативу, а нижегородцы не смогли вернуться в игру. Третий сет прошел по аналогичному сценарию.
Этот матч стал третьим подряд проигрышем для "Горького" в чемпионате. Самым результативным в составе гостей стал Павел Железняков. Диагональный набрал 17 очков.
8 ноября нижегородцы примут (6+) дома петербургский "Зенит".
Ранее руководство нижегородского волейбольного клуба рассказало о задачах на текущий сезон.
