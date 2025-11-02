Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Спорт

Волейболисты "Горького" потерпели третье поражение подряд

02 ноября 2025 11:36 Спорт
Волейболисты Горького потерпели третье поражение подряд

Фото: ВК "Горький"

В четвертом туре российской волейбольной Суперлиги нижегородский "Горький" уступил на выезде "Факелу" из Нового Уренгоя — 0:3 (26:24, 25:19, 25:18).

Первая партия началась в равной борьбе, но затем хозяева вышли вперед благодаря удачным подачам и результативным действиям в атаке. Несмотря на то, что "Горький" смог переломить ход сета, концовка осталась за "Факелом". Во втором сете новоуренгойцы сразу захватили инициативу, а нижегородцы не смогли вернуться в игру. Третий сет прошел по аналогичному сценарию.

Этот матч стал третьим подряд проигрышем для "Горького" в чемпионате. Самым результативным в составе гостей стал Павел Железняков. Диагональный набрал 17 очков.

8 ноября нижегородцы примут (6+) дома петербургский "Зенит".

Ранее руководство нижегородского волейбольного клуба рассказало о задачах на текущий сезон.

