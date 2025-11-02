"Торпедо-Горький" всухую уступил в Омске Спорт

Фото: ХК "Омские Крылья"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" потерпели поражение в выездном матче против "Омских Крыльев". Встреча завершилась со счётом 0:3. Это уже второе подряд поражение для команды Дмитрия Космачёва. Ранее нижегородцы уступили "Рубину".

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а вот уже во второй двадцатиминутке "Омские крылья" вышли вперёд. После этого хозяева перехватили инициативу и усилили давление. Реализовал численное преимущество "5 на 3", омичи удвоили преимущество — 2:0. Не удалось использовать свои моменты "горьковчанам" и в третьем периоде. На 48-й минуте хозяева установили окончательный счет матча — 3:0.

"Торпедо-Горький" опустился на 8-е место в таблице чемпионата. Из-за большой плотности ситуация кардинально может изменится в любом матче.

Следующую игру (6+) нижегородцы проведут 6 ноября в Воскресенске против "Химика", с которым встречалась в прошлогоднем финале плей-офф.

